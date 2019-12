Il mercato di Avezzano torna in centro, più vigilanza e viabilità rivista. Ok delle associazioni

Avezzano. Alla telenovela mercato si aggiunge un nuovo capitolo. All’esito dell’incontro di ieri tra alcune associazioni di categoria – Confcommercio, Confesercenti, Cna, Cidec e Help Commercio – i responsabili delle aree tecniche del Comune di Avezzano e il commissario straordinario Mauro Passerotti, la decisione presa stravolge ancora una volta le dinamiche del mercato del sabato. Stop all’esperimento zona nord, dunque, si ritorna in centro.

Nel corso della riunione è stato specificato come le soluzioni studiate fossero molteplici. La prima, quella che era pronta a essere discussa preliminarmente, prevedeva il trasloco su via XX settembre (dal piazzale antistante il Castello Orsini per estendersi fino a piazza Bruno Corbi, virando su piazza Torlonia e alcune arterie limitrofi). Ma sono ritornate in auge le 120 firme depositate in Comune dagli ambulanti nei mesi addietro e non è da escludere che abbiano avuto peso nella scelta dello spostamento.

Nel corso dell’incontro il Comune ha svelato di aver lavorato su una serie di ipotesi: via Mazzini, via Corradini, via Garibaldi, dibattendo, inoltre, delle varie analisi tecniche prese al vaglio circa la viabilità. Passerotti, nel presentare via Mazzini come punto di snodo centrale, ha spiegato come la scelta di questa strada possa fare da “ponte” tra il mercato del sabato e il centro città. Un supporto concreto su entrambi i lati quindi, quello degli ambulanti e quello delle attività del centro.

Altri aspetti da tenere in considerazione sono relativi alla sicurezza e al mantenimento della rinnovata piazza Torlonia. In questo caso le soluzioni combaciano essendo che ci si è impegnati per garantire una vigilanza maggiore, atta non solo a prevenire comportamenti fuori luogo ma anche a evitare che il parco venga deturpato dalla maleducazione degli sporcaccioni. Il commissario prefettizio ha garantito che a breve ci sarà la delibera del trasferimento ma perché possa concretizzarsi ci sarà da attendere almeno un mese.