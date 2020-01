Il mercato di Avezzano torna in centro, firmata la delibera per il trasferimento

Avezzano. E’ ufficiale: il mercato di Avezzano tornerà in centro. La notizia attesa da mesi in città è stata ufficializzata con la firma della delibera da parte del commissario prefettizio, Mauro Passerotti. Già nelle scorse settimane Confcommercio, Confesercenti, Cna, Cidec e Help Commercio avevano incontrato i responsabili del Comune di Avezzano per iniziare a dialogare in vista del trasferimento.

Dalle varie soluzioni proposte, poi, si è trovata la strada per riportare gli stand del mercato dalla zona nord al centro città. Gli stand saranno sistemati in un tratto di via Mazzini e piazza Torlonia. In serata è arrivato l’ok di Passerotti che ha siglato la delibera. Bisognerà ora attendere i tempi tecnici per riposizionare tutti gli stand e per rivedere la viabilità in vista del trasferimento. Soddisfatto Massimo Verrecchia, ex consigliere comunale e attuale capo segreteria del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, da sempre a sostegno della battaglia degli ambulanti che ha annunciato sui social il ritorno del mercato in centro.