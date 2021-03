Il mercato di Avezzano resta in centro, Di Pasquale: restituito pezzo di storia alla nostra città

Avezzano. Il mercato di Avezzano resta in centro e per Giuliana di Pasquale, vice presidente del comitato commercianti di Avezzano centro, è stato “restituito un pezzo di storia alla nostra città e, soprattutto, dignità professionale alla categoria degli ambulanti i quali, a seguito della dislocazione sulla zona nord, voluta dalla precedente amministrazione De Angelis, così come sostenuto in occasione del consiglio, hanno subito un danno economico rilevante”.

“A nome del Comitato commercianti Avezzano centro e, personalmente”, sottolinea Di Pasquale in una nota, “sento il dovere di ringraziare i consiglieri comunali di Avezzano i quali, in occasione del consiglio comunale tenutosi giovedì, con sentimento unanime, eccetto per il voto sfavorevole del consigliere Taddei di Forza Italia, hanno restituito un pezzo di storia alla nostra città. Un ringraziamento particolare va al consigliere Carmine Silvagni per aver ricordato e riconosciuto la legittimità della battaglia condotta da questo Comitato a favore della ricollocazione dell’area mercatale del sabato in centro”.

“Ringrazio per aver sottolineato”, conclude, “con dovizia di particolari e documenti alla mano, la comprovata ragionevolezza degli argomenti al tempo evidentemente sostenuti anche dal presente Comitato. Auspico caldamente che altre questioni che pure impattano negativamente sulla economia locale e sul commercio cittadino vengano affrontate con la stessa sensibilità e stesso spirito di condivisione”.