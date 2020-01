Il mercato del sabato torna in centro, ecco i tempi per il trasferimento degli stand

Avezzano. La notizia del trasferimento definitivo del mercato dalla zona nord al centro città è ormai ufficiale. Il commissario prefettizio, Mauro Passerotti, ha firmato ieri la delibera per riportare il mercato in piazza Torlonia e nelle strade limitrofe. Una grande vittoria per gli ambulanti e per le associazioni di categoria che, come raccontato da MarsicaLive, avevano avviato da tempo un dialogo con il Comune di Avezzano con la speranza di ottenere il trasferimento.

Per questa settimana, però, il mercato sarà ancora nella zona nord della città. Serviranno infatti almeno due settimane per riorganizzare gli spazi e riportare tutti gli stand tra piazza Torlonia e via Mazzini. I tecnici comunali sono già al lavoro e stanno studiando tutte le soluzioni anche alla luce delle nuove normative sulla sicurezza.

Già dai prossimi giorni di concerto con la polizia locale sarà ridisegnata l’area mercatale e poi si procederà con l’assegnazione dei posti. Saranno vagliate tutte le licenze e sarà effettuato un ulteriore controllo sui pagamenti per verificare se ci siano delle irregolarità. Per la fine di gennaio, quindi, il mercato sarà di nuovo nel centro.