Il mercato del sabato si sposta nella zona nord, domani lo sciopero degli ambulanti in centro

Avezzano. Via stand e food truck dal centro città, il mercato del sabato si sposterà nella zona nord della città. L’ok è arrivato ieri sera al termine di un confronto fiume tra gli amministratori comunali, il sindaco Gabriele De Angelis, i tecnici comunali e le associazioni dei commercianti. Nonostante il botta e risposta che è andato avanti per settimane non c’è stato alcun ripensamento. Le organizzazioni che tutelano gli ambulanti hanno spiegato al sindaco le problematiche che si potrebbero riscontrare nella zona nord della città, ma oltre alle rassicurazioni e ai chiarimenti sulle disposizioni adottate non ci sono stati passi indietro.

Il mercato del sabato si svilupperà tra piazza Nardelli, dove si trova la campana della pace, e via Kolbe, da via Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla rotatoria che conduce al Liceo Benedetto Croce. La sperimentazione durerà un mese e partirà da metà ottobre. Problemi potrebbero essere riscontrati proprio con le scuole e con la viabilità locale che inevitabilmente subirà delle variazioni per la presenza di decine e decine di stand che verranno aperte dalle prime ore del mattino nelle strade.

Intanto domani gli ambulanti hanno scelto di incrociare le braccia. Sciopereranno, come già successo a Tagliacozzo, occupando il loro posto ma senza aprire le bancarelle per dire no a questa decisione che, a loro avviso, danneggerà fortemente le attività. Alla protesta hanno già dato la loro adesione Confcommercio imprese e comitato centro città che abbasseranno le serrande per dire no non solo al dislocamento del mercato, ma anche alla pista ciclabile e all’isola pedonale permanente.