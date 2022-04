Il Meic per i bambini dell’Ucraina, incontro dedicato all’accoglienza e all’iter per le adozioni

Avezzano. Venerdì 8 aprile 2022, alle ore 18,30 nella chiesa di san Giuseppe in via Crispi n. 54, si terrà un incontro dedicato alla drammatica condizione dei bambini ucraini, dalle criticità del processo di accoglienza, alle peculiarità dell’iter di adozione.

Sarà presente la dottoressa Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, da sempre sensibile alle ripercussioni psicologiche delle situazioni ambientali e familiari complesse sui minori. Interverranno membri della comunità ucraina presente in Abruzzo, in favore della quale il Meic di Avezzano ha organizzato una raccolta di latte in polvere per i più piccini.