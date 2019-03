Il McCafè come non lo avete mai visto: viaggio dietro al bancone alla scoperta di fatti e curiosità

Avezzano. Il Mc Donald’s è la catena di fast food numero uno al mondo, si sa. Ma c’è un’altra classifica in cui i ristoranti McDonald’s primeggiano: quella relativa alle critiche e ai luoghi comuni. Per carità, alcune di loro hanno alla base questioni ideologiche corrette e comprensibili. Ma spesso molti attacchi partono da pregiudizi o da esperienze personali, che non considerano mai che dietro ogni punto Mc c’è un imprenditore italiano con un’etica, una professionalità, un approccio al business del tutto personale che, all’interno di procedure standardizzate, si può però tradurre in risultati molto diversi.

Prendiamo il caso del McCafè. Su alcune testate nazionali sono circolate dichiarazioni di ex dipendenti di questo tono: “Le macchinette Mc Cafè sono regolarmente trascurate nei ristoranti Mc Donald’s. Tutte le bevande del Mc Cafè passano attraverso una macchinetta talmente sporca da far paura. E in più, lo staff non riceve formazione“.

Noi lo abbiamo chiesto direttamente a Gaetano Miranda, licenziatario dei McDonald’s di Avezzano e L’Aquila.

“La questione è molto semplice: ho dato istruzione a tutti i miei collaboratori di attenersi scrupolosamente ai rigidi protocolli di pulizia che ci vengono imposti; come accade per la cucina, tutte le notti anche il McCafè viene completamente smontato, sanitizzato e rimontato e le macchine del caffè sono di partner di altissimo livello, come la Cimbali”, ha dichiarato Miranda.

“I ragazzi che lavorano all’interno del McCafè”, ha continuato, “sono barman di professione. Sono persone che lo hanno fatto per una vita e noi li abbiamo reclutati dal territorio locale e abbiamo dato loro nuovi posti di lavoro. Ciò che tendiamo a fare sempre è mettere in campo le professionalità più alte: parliamo, infatti, di gente che ha ottenuto nel corso degli anni numerose qualifiche e ha preso parte a corsi di formazione. Gente che sa come tarare macchine del caffè in base dell’umidità e che è a conoscenza di nozioni importanti: percentuale del caffè, macinatura etc”.

Che tipo di miscela viene utilizzata nel McCafé di Avezzano?

Le miscele che vengono utilizzate nel nostro McCafè sono italiane. In particolare noi usiamo quelle di Caffè Ottolina di Milano. Questa azienda realizza miscele specifiche per i ristoranti McDonald’s che, ovviamente, variano di zona in zona. Coloro che si trovano al nord, ad esempio, sono abituati ad una miscela un po’ più leggera, mentre al sud sono la cremosità e la corposità del caffè ad avere la meglio.

Ciò che è importante sottolineare è che il nostro è un bar a tutti gli effetti italiano. Pensare che all’interno di un McDonald’s italiano ci sia un caffè americano vuol dire pensare in maniera lontana dalla verità. L’unica peculiarità sta nel fatto che sono state inserite all’interno dei menù anche varianti di dolci provenienti dalla Bakery americana (torte, pancakes etc)”.

La posizione del McCafè all’interno dei ristoranti McDonald’s è scelta in base a qualche criterio particolare?

Sì, la posizione del McCafè non è lasciata al caso. Nella maggior parte dei ristoranti McDonald’s la vetrina che ha in esposizione torte e altri dolci è una delle prime cose su cui cade lo sguardo di coloro che entrano e che attirano quindi la loro attenzione. Per questo personalmente ho fatto tanti investimenti nella cura di questo reparto.

Colazione a 1 euro per un’intera settimana. Qual è lo scopo dell’iniziativa?

Siamo la prima caffetteria d’Italia. Abbiamo più punti vendita di autogrill. E dal momento che questo dato non è noto ai più, ci stiamo anche impegnando in alcuni progetti come quelli relativi alla colazione a un euro per una intera settimana. Lo scopo è di farsi conoscere: coloro che approfittano dell’offerta si presentano e scoprono questo tipo di servizio che magari prima non sapevano neanche esistesse. Ogni volta che lanciamo la promozione della colazione a un euro abbiamo grandissimi afflussi e dopo la fine della promozione abbiamo tante persone che diventano clienti abituali.

Perché si dovrebbe scegliere il McCafè?

Noi non vogliamo andare in contrapposizione ai bar della città. Semplicemente, siamo un luogo dove è più facile stare con i propri bambini e trascorrere del tempo con l’intera famiglia. Ci sono posti molto ampi, ci può sedere, si possono leggere i giornali, ci sono i tablet, wi-fi e prodotti dedicati a mamme e figli. Insomma, proviamo ad offrire un’esperienza completa.