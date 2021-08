“Il massimo della passione”, al giardino del Municipio nuova presentazione del libro di Paris

Avezzano. Dopo “I medi sono il massimo” (per alcuni giorni libro numero 1 tra “le novità più interessanti” sulla piattaforma Amazon, sezione LIBRI DI PUGILATO) dello scorso settembre, il 15 luglio 2021 Domenico Paris torna in libreria con “” (Absolutely Free Libri).



La seconda prenotazione del libro, ad Avezzano, si svolgerà domani alle 18:30 nei Giardini del Palazzo Municipale.

Come per il precedente lavoro, lo scrittore marsicano attinge a piene mani dalle biografie di alcuni tra i più famosi e celebrati interpreti di una categoria della noble art, in questo caso quella dei pesi massimi, per dare vita a dieci racconti nei quali le vicende sportive, i grandi trionfi e le rovinose cadute dei campioni diventano l’occasione per raccontare delle storie inventate di pura narrativa.



Da Jack Johnson a Muhammad Ali, da Rocky Marciano a Mike Tyson, i “colossi” vengono messi a nudo nella loro dimensione più intima e profonda in modo tale da

“consegnarsi” al lettore non già come semplici eroi dei guantoni dotati di un’aura leggendaria, ma come esseri umani in preda alle proprie fragilità e ai propri dubbi

esistenziali, consci di dover fare i conti con un destino che non concede sconti a nessuno, neanche a chi è arrivato a conquistare quella cintura iridata che Ernest

Hemingway considerava un riconoscimento di gran lunga superiore a quello di essere re d’Inghilterra o presidente degli Stati Uniti.