Il marsicano Mazzocchi a Temptation Island Vip, la coppia è sbarcata. E’ o non è vero amore?

Avezzano. Inizia una nuova avventura per il marsicano Giordano Mazzocchi e per la sua compagna Nilufar Addati. La coppia, uscita insieme qualche mese fa da Uomini e Donne, è sbarcata sull’isola di Temptation Island Vip, dove per 21 giorni vivrà in due villaggi differenti.

La presentazione dei dui innamorati è andata in onda questa sera su canale 5. “Ho molta paura perché non so a cosa andremo incontro”, ha precisato il marsicano, “vorrei uscire da questa esperienza con una relazione più consapevole, serena ed equilibrata”. Nelle prossime puntate si scoprirà se la coppia è destinata a durare o meno. E’ o non è vero amore?