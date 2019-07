Il marsicano Fegatilli ai mondiali di canottaggio negli Usa, l’osteopata seguirà gli atleti nelle gare in Florida

Avezzano. C’è anche la Marsica nei campionati mondiali di canottaggio degli Stati Uniti.

Luca Fegatilli, osteopata ed ex calciatore di Avezzano, è stato infatti selezionato e farà parte della delegazione della nazionale italiana in America in vista dei Mondiali di canottaggio. Non è la sua prima esperienza, in quanto è stato già convocato come osteopata professionista in diverse manifestazioni sportive, come Piediluco e Sabaudia.

Il 32enne marsicano accompagnerà gli atleti nel percorso sportivo e li seguirà nella sua professione di osteopata. Fegatilli, laureato in scienze motorie all’Università degli studi dell’Aquila e diplomato in osteopatia all’Istituto Cerdo di Roma, entra a far parte della delegazione sportiva under 23 maschile e femminile. L’avezzanese, assieme allo staff italiano, guidato da Dario Crozzoli, avrà il compito di seguire gli atleti di canottaggio nell’impresa mondiale.