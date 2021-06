Il marsicano Enrico Michetti candidato a sindaco di Roma per il centrodestra

Castellafiume. L’avvocato Enrico Michetti candidato a sindaco di Roma con Giorgia Meloni. Originario della frazione di Pagliara di Castellafiume, classe 1966, è docente esterno di diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa al primo anno del corso di Economia aziendale, sede di Frosinone, dell’Università di Cassino.

Dal 2005 al 2016 è stato professore a contratto di “Diritto degli Enti Locali” presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il 13 gennaio del 2017, su proposta dell’allora presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” in considerazione “delle particolari benemerenze rese alla Nazione”.

La scelta della Meloni è caduta su di lui per la sua personalità e preparazione ed è stata sostenuta anche da Salvini. “Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria”, ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. “Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo e chiuderemo su Milano e Bologna”.

Anche nella Marsica sono arrivate le congratulazioni degli esponenti politici locali per la candidatura di Michetti. “Esprimiamo la nostra grande soddisfazione per la candidatura espressa dal centrodestra romano e dalla Presidente Giorgia Meloni, che trova nel Professor Enrico Michetti una persona di assoluto e comprovato valore, un profondo conoscitore degli enti locali, una persona di grande cultura e competenza”, ha commentato il consigliere regionale di FdI Mario Quaglieri, il consigliere provinciale di FdI Gianluca Alfonsi e il consigliere comunale di Avezzano Nello Simonelli,

“è sicuramente la miglior candidatura possibile per la città di Roma, un valore aggiunto anche per i legami con la nostra Marsica: il suo essere di origini marse, una volta divenuto sindaco della capitale, sicuramente renderà molto più semplici i rapporti con il nostro territorio. Enrico Michetti è la dimostrazione che, quando vi è unita di intenti nello scegliere le candidature secondo criteri di merito e competenza, si trova sempre la famosa quadra: è sicuramente la miglior scelta possibile per Roma e saremo dalla sua parte nella battaglia elettorale”.