Il marsicano Di Cintio eletto coordinatore del PSI e membro del direttivo regionale: datemi fiducia

Avezzano. L’avezzanese Sergio Di Cintio è stato nominato, dal segretario Regionale Giorgio D’Ambrosio, coordinatore Marsicano del Partito Socialista Italiano e nel consiglio di Partito. L’ingegnere marsicano è stato eletto all’unanimità come membro del direttivo regionale.

“Ricevo con orgoglio queste nomine”, dichiara soddisfatto Di Cintio, “che si basano su una scelta dettata dal valore principe che mi ha sempre contraddistinto, la coerenza. In un periodo storico dove è più comodo migrare verso le “politiche del momento”, io ho scelto di essere coerente con le mie idee ed i miei valori di libertà, giustizia sociale e uguaglianza”.

“La politica sta subendo ed ha subito un arretramento culturale“, continua l’ingegnere avezzanese, “ad aver fallito in questi anni, non sono stati i Partiti, ma la gestione che alcuni uomini hanno avuto abusando del potere concessogli dagli elettori, trasmettendo ai cittadini incertezza e senso di abbandono. Si avverte il bisogno di persone preparate, che hanno a cuore gli interessi della collettività e non quelli personali, che non utilizzino il popolo come strumento, generando risentimento attraverso argomenti propagandistici”.

“Il popolo deve tornare ad essere il soggetto principale della politica“, spiega Di Cintio, “bisogna, per questi motivi, istruire i giovani alla politica, attraverso scuole di partito, restituendo una passione che non sia quella dell’odio trasmessa dai social, ma miri ad incontri organizzati in luoghi reali, solo così si può avere una classe politica competente e che porterà le nuove generazioni a “connettersi” con la politica”.

“Gli obiettivi sono quelli di formare un direttivo, di coinvolgere le amministratrici e gli amministratori dei Comuni ed essere presente sul territorio”, sottolinea il neo coordinatore, “iniziando dalle frazioni e ascoltando le persone. Una nuova capacità di ascolto dei bisogni dei cittadini, che poi è la più antica, tornare in piazza, l’Agorà”.



“Il mio impegno sarà massimo”, ci tiene a precisare, “costruendo per il futuro un partito a progetto e non a persona. Invito pertanto tutte le donne e gli uomini, che si riconoscono in questi ideali e valori, a contattarmi per il Tesseramento 2018, che scadrà il 31 dicembre 2018”.

“Sarà un punto di partenza importante”, conclude Di Cintio, “per portare forte e compatta la Marsica e la Regione Abruzzo al Congresso Straordinario Nazionale del Partito Socialista Italiano, previsto per fine Marzo 2019. La passione che voglio trasmettere è più forte delle umane debolezze populiste, credetemi e datemi fiducia.”