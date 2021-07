Il marsicano Capoccetti si classifica 3° al Campionato italiano Pool- Palla 8

Avezzano. L’avezzanese Alessandro Capoccetti, 42enne, si è classificato terzo a Castel Volturno, alle finali della stagione 2019/2021 del “Campionato italiano Pool- Palla 8”.

La competizione, nelle finali, ha visto la partecipazione di ben 200 atleti e l’assegnazione di 10 titoli di categoria.

Grande l’attenzione non solo sui “soliti noti” delle categorie dei top players nazionali ma soprattutto sulla categoria del Paralimpico che ha visto per la prima volta anche nel pool l’assegnazione del titolo dove ha preso parte un buon numero di atleti in carrozzina che, da due anni a questa parte, partecipano attivamente all’attività federale.

Attività fortemente voluta da Roberto Dell’Aquila, senza il quale oggi non esisterebbe un settore di biliardo paralimpico.

“Sono stati giorni indimenticabili”, il commento dell’avezzanese, “pieni di grandi emozioni, grazie anche a Michele Monaco, fautore della macchina organizzativa nonché responsabile della sezione pool e di quella paralimpica. È stato per me un grande onore e una immensa gioia, appena tornato a casa, ricevere la telefonata del nostro presidente regionale Dario Natale, congratulandosi per il risultato e incoraggiandomi a fare sempre meglio! Un particolare grazie va al Billiards Saloon ‘Next Generation’ (L’Aquila) per aver sostenuto questo progetto e averci accolto a braccia aperte”.

“Invito”, conclude Capoccetti, “chiunque voglia avvicinarsi a questa magnifica disciplina di contattarci alla pagina Facebook Biliardo in Carrozzina Italia Wheelchair Billiard”.