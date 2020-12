Il maltempo colpisce la Marsica, ecco la fotografia del Fucino allagato

Avezzano. Fucino allagato dopo l’allerta meteo diramata nei giorni scorsi. Nelle ultime ore il maltempo e le piogge incessanti si sono abbattute sul territorio marsicano, causando danni e allagamenti in particolar modo nei campi.

Nella giornata di ieri era stata infatti diramata dagli organi competenti l’allerta di colore rosso, massimo grado per gli eventi di questo tipo. Alta l’attenzione nei comuni marsicani dove, già nei giorni scorsi, ci si è trovati a dover fronteggiare torrenti e fossati in piena e strade allagate.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine competenti si sono trovati a dover fronteggiare un’emergenza maltempo che, come raccontato da MarsicaLive, ha provocato allagamenti in tutta la zona di Avezzano, a Cappelle, in via Cristoforo Colombo a San Pelino, sulla Tiburtina alle porte di Tagliacozzo, con disagi per gli automobilisti impossibilitati a transitare. Tra i danni riportati, la caduta di alberi e di pali della corrente o della linea telefonica. A San Benedetto, la forte pioggia ha danneggiato due tetti e causato l’allagamento di un’abitazione.