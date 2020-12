Allagato il liceo Scientifico di Avezzano, danni ingenti. Il maltempo colpisce la Marsica (video)

Avezzano. Il maltempo delle ultime ore ha creato molti disagi nel territorio marsicano, provocando allagamenti e causando problemi alla viabilità. Ad Avezzano il maltempo della giornata di ieri in particolare, dove da ore era stata preannunciata allerta rossa a causa delle precipitazioni, ha creato disagi all’interno del liceo scientifico della città.

In particolare alla nostra redazione sono arrivati video di allagamenti all’interno della struttura scolastica in questi giorni chiusa a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

L’acqua ha interessato in particolar modo l’ingresso del liceo, come si evince dai video, e i soffitti della struttura. Il tetto del liceo della città si presenta pieno d’acqua e ora si attendono verifiche dalle forze competenti per risolvere il problema.

Ricordiamo che il liceo scientifico di Avezzano è stato ristrutturato recentemente in merito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio abruzzese, e i lavori sono stati effettuati per mettere in sicurezza gli studenti e personale in caso di calamità naturali.