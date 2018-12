Il Majorana di Avezzano saluta il 2018 tra tornei sportivi e concerto del gruppo musicale della scuola

Avezzano. Si è conclusa con l’entusiasmo degli studenti la giornata del 22 dicembre in preparazione delle festività natalizie presso l’I.I.S. “E. Majorana” di Avezzano: tornei di calcio a cinque, di pallavolo, di basket, esibizione del gruppo musicale della scuola, un torneo di scacchi e la proiezione di due film. Tutto si è svolto tra la gioia e lo svago degli studenti, con la compostezza che mostrano quando vengono responsabilizzati e si sentono protagonisti attivi della vita scolastica. La giornata, fermamente voluta dal Dirigente Scolastico Prof. Piero Buzzelli, è stata organizzata dai rappresentanti d’Istituto, Bianca Boghian, Asly Rodriguez, Massimiliano Panunzi e Gabriele Sabella, coordinati e sostenuti dai professori Giandomenico Petrollini e Valentina Cannizzaro.

Ben 28 squadre, in rappresentanza di altrettante classi, hanno partecipato ai due tornei di calcio a 5, uno per il biennio ed uno per il triennio, e sono state seguite dal Prof. Giampaolo Petrollini. Numerosissimi gli alunni che hanno partecipato ai tornei di basket e di pallavolo, seguiti rispettivamente dalle professoresse Sonia Indiciani e Eleonora Di Stefano. Per gli arbitraggi hanno collaborato il prof. Mario Scarpone e gli alunni Naindnel (4A), Rossi Sofia (5H), Troiani e Fiasca (3A).

Nel torneo di scacchi, al quale hanno partecipato 14 studenti seguiti dal Prof. Lorenzo Danese, è risultato vincitore l’alunno Gallese che ha sconfitto in finale il compagno Petricca. Si è aggiudicato il torneo di calcio a 5 del biennio la squadra del 2D che ha sconfitto in finale per 3 a 0 il 2P. Il torneo di calcio a 5 del triennio è stato aggiudicato alla squadra del 5T che ha battuto per 2 a 1 in finale la 4T. Per la pallavolo è salita sul gradino più alto del podio la squadra mista formata dagli alunni Di Renzo, Rispoli, Franchi, Di Renzo Giulia, Zazzara e Fina. Infine nel basket, tra le sei squadre partecipanti, ha dominato quella composta dagli alunni Boukil, Di Matteo, Vitale e Di Felice.

Grande interesse ha suscitato anche l’esibizione del gruppo musicale dell’Istituto, seguito dal Prof. Fabrizio Strinella, alla quale hanno assistito, nel locale delle rappresentazioni artistiche, otto classi in quattro turni successivi. Infine 12 classi in due turni separati hanno potuto assistere alla proiezione di un film nella Sala riunioni.

Molto complessa è stata l’organizzazione delle numerose iniziative che si sono svolte in contemporanea nei tanti locali dell’Istituto ma la soddisfazione degli organizzatori è stata grande quando tutto si è concluso in perfetto ordine e tempismo con la cerimonia di premiazione dei vincitori, tra l’entusiasmo degli alunni. “Veramente un evento ben organizzato, i ragazzi hanno risposto con grande responsabilità e sono stati bravissimi”, questo il commento di una docente al termine della giornata di festa.