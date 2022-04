Il maestro Nazzareno Carusi alla direzione del premio Niccolò Paganini

Celano. Il maestro Nazzareno Carusi sarà alla guida del premio Paganini. Il pianista e musicista, originario di Celano, ha accettato la proposta arrivata dal presidente del premio che lo ha voluto nella sua squadra per la sua preparazione musicale e artistica. Il Paganini è uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicato ai violinisti e che ha sede nella città di Genova, luogo di nascita di Niccolò Paganini.

“La proposta di assumere la direzione artistica del “Premio Paganini”, che mi è stata formulata dal presidente Giovanni Panebianco, è una felice sorpresa. E l’indicazione del mio nome, per questo ruolo tanto prestigioso, è un onore che mi emoziona davvero”, ha spiegato Carusi, “ringrazio il sindaco di Genova Marco Bucci l’assessore alla Cultura Barbara Grosso e, naturalmente, il presidente Panebianco, per l’alta considerazione e la fiducia. Le procedure sono in corso e il Comitato del Premio si riunirà a breve. Da parte mia, sono pronto a dedicare a questa leggendaria competizione, e attraverso di essa alla città di Genova ogni capacità e il mio più forte impegno”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per il quale “la direzione artistica del premio Paganini al maestro Nazzareno Carusi rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero Abruzzo. Una scelta che premia, una volta di più, un nostro conterraneo ed esponente di primo piano nel campo artistico e musicale del Paese, che conferma una brillante carriera costellata di successi e riconoscimenti, come quello di Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo da parte del Consiglio Regionale. Al maestro Carusi giungano i migliori auguri per questa nuova avventura professionale che affronterà con la passione e la competenza che lo contraddistinguono”.