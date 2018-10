Il maestro della scuola avezzanese Roberto Antinelli rappresenta l’Italia all’accademia mondiale delle arti marziali

Avezzano. La Wasca International, accademia mondiale per lo studio e la diffusione delle arti marziali con sedi in tutto il globo, conferisce al maestro Roberto Antinelli il titolo di Docente e Direttore Tecnico Nazionale per la disciplina Kung Fu Wing Chun, nel ruolo di rappresentante per l’Italia nel Mondo nelle attività Internazionali di formazione nel settore arti marziali, sport e cultura.

La prima scuola di Kung Fu stile Ip Man Wing Chun abruzzese nasce proprio ad Avezzano, ed è riconosciuta ed accreditata dal CONI come Centro di Formazione Nazionale per la certificazione degli istruttori con l’ iscrizione all’albo dei tecnici riconosciuti per legge ad esercitare su tutto il territorio nazionale ed internazionale. “Non posso che esprimere con commozione, uno smisurato ringraziamento verso la mia famiglia, i maestri, i direttori tecnici e i Presidenti che hanno avuto negli anni fiducia in me”, dichiara il maestro Roberto Antinelli.

“Si tratta di un traguardo di eccellenza che è arrivato dopo molti anni di sacrificio, impegno e determinazione. Sono onorato di rappresentare l’Italia per diffondere nel mondo un messaggio di positività, ancora una volta per sottolineare che le arti marziali dovrebbero unire e non dividere. La nostra scuola di Wing Chun si trova a Piazza Kennedy in Avezzano”, conclude Antinelli, “e può rappresentare un punto di partenza per ognuno di noi, dove sia bambini che adulti possono iniziare un percorso formativo psicofisico che li porta a coltivare dentro di loro una positività ed un benessere che fa solo bene, senza trascurare il fatto che, apprendere un metodo di autodifesa, lo stesso che imparò Bruce Lee dal Maestro Ip Man, per tutelare se stessi e i propri cari non sarebbe una cattiva idea, anzi tutt’altro”.

Il maestro Antinelli ha già organizzato numerosi gruppi di studio sul territorio nazionale per tutti gli amanti delle arti marziali e sono già in calendario stage internazionali in varie sedi d’ Europa.