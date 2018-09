Il maestro Danilo Murzilli di Capistrello nella giuria del Premio Internazionale a Castelfidardo dal 9 al 16 settembre

Castelfidardo.Conto alla rovescia per il Premio Internazionale di fisarmonica a Castelfidardo (AN): giunto alla 43esima edizione, si terrà dal 9 al 16 settembre. Una settimana di musica e workshop dedicati allo strumento simbolo della città fidardense. Il prestigioso concorso di livello mondiale si avvale, tra gli altri, della collaborazione in giuria di un abruzzese di grande valenza artistico-musicale: si tratta del Maestro fisarmonicista di Capistrello Danilo Murzilli, riconosciuto, soprattutto dagli esperti, quale vera eccellenza.

Monica Virgilio