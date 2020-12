Avezzano. Il Lions club lancia lo sportello per la raccolta degli alimenti da destinare ai più bisognosi in vista del Natale. C’è tempo fino al 20 dicembre per donare alimenti e regalare sorrisi alle persone fortunate che stanno affrontando questo periodo particolare non senza difficoltà. Il Lions club International multidistretto 108 Italy, in collaborazione con il Comune di Avezzano, ha istituito uno sportello del Banco alimentare per la raccolta e l’approvvigionamento di alimenti e generi di prima necessità da distribuire sul territorio.

Chiunque volesse partecipare a questa iniziativa di sostegno alle famiglie bisognose nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus può contattare i referenti e programmare con loro il ritiro a domicilio o la consegna nella sede del Lions club di Avezzano della propria offerta alimentare spontanea. Il Lions poi provvederà a raccogliere il tutto e a distribuire gli alimenti e i generi di prima necessità donati a chi ne ha bisogno.

Sarà inoltre costituito un archivio delle donazioni seguite che resterà in forma anonima a disposizione del Lions. Gli interessati possono rivolgersi a Marco Barbieri 331.5837463, Laura Innocenzi 380.6333055 ed Evelina Torrelli 339.5804242.