Il liceo Vitruvio di Avezzano apre le porte a studenti e famiglie, tutto pronto per l’open day di sabato

Avezzano. Il Liceo scientifico “M.Vitruvio Pollione”, nella giornata di sabato, a partire dalle 15, aprirà le porte per presentare la propria offerta formativa alle famiglie e ai ragazzi interessati al percorso di studi liceale.

Il “Liceo Vitruvio”, da sempre all’avanguardia nella metodologia e nella sperimentazione didattica, ha diversi indirizzi in cui ogni alunno può trovare la massima espressione delle proprie potenzialità, traducendole, nell’arco dei 5 anni, in competenze spendibili all’università e nel mondo del lavoro; oltre al corso tradizionale e al corso di scienze applicate, si hanno, infatti: il Cambridge International, il Liceo Sportivo, la curvatura del Liceo Europeo e la curvatura biomedica.

Durante l’Open Day sarà possibile incontrare e parlare con gli studenti che guideranno ragazzi e genitori nelle varie aule dove sono allestiti laboratori di “didattica quotidiana” in cui verranno illustrate metodologie, strategie e laboratori in essere nell’anno scolastico in corso. I docenti referenti dei diversi indirizzi ne illustreranno i contenuti, le peculiarità e la programmazione.

“L’open day del nostro Istituto”, spiegano il dirigente scolastico Francesco Gizzi e Paola Bianchi e Barbara D’Angelo, docenti referenti dell’orientamento in entrata, “è sempre un’esperienza meravigliosa, perché oltre a vedere l’interesse suscitato dalla nostra scuola nei ragazzi che frequentano la secondaria di primo grado, ci sorprendiamo sempre di più del senso di appartenenza dei nostri studenti che si offrono di guidare i visitatori tra i corridoi e le aule del Liceo. E lo fanno mostrando quello che ci piace chiamare “orgoglio vitruviano”, un orgoglio che, notiamo, anche gli ex studenti continuano a portare dentro di sé, perché, evidentemente, “vitruviani” si è per sempre e questo ci conferma nella bontà, ovviamente sempre migliorabile, della nostra offerta formativa”.

L’appuntamento è, quindi, per sabato dalle 15.