Il liceo Pollione a lutto per la morte di Giosuè Carusi, domani l’esame medico legale

Avezzano. Il Liceo Scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano si dichiara a lutto per la scomparsa prematura dello studente celanese Giosuè Carusi e invita tutti i neo diplomati a non festeggiare davanti la scuola in segno di rispetto per il loro compagno.

Il cartello è apparso davanti al cancello dell’istituto avezzanese ed è stato apprezzato da alcuni genitori che hanno commentato: “Giosuè adesso è un figlio per tutti noi ed è giusto che vada rispettato il lutto. I ragazzi dello Scientifico, soprattutto della sua classe, sono stati catapultati in un buco nero di tristezza e in tanti stanno dando loro una parola di incoraggiamento. Giosuè era un ragazzo speciale, dal cuore nobile, come non essere tristi e assuefatti dallo sconforto”.

Carusi si era diplomato lunedì scorso, nel corso di Scienze applicate, al Quinto D e aveva festeggiato insieme ai suoi compagni di classe.

Tutta la comunità della scuola e di Celano si è stretta intorno ai genitori del 19enne scomparso a seguito di un grave incidente stradale sulla Statale in uscita da Celano: ad Antonino e Solidea e alla sorella Giovanna.

Sulla morte di Carusi la procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo, di cui è titolare il pm Elisabetta Labanti. Domani ci sarà l’esame medico legale che stabilirà le cause esatte della morte avvenuta dopo lo scontro con una jeep, alla cui guida c’era O.E. 56enne di Celano, anch’egli rimasto ferito nell’incidente ma non in modo grave.

La salma sarà poi restituita alla famiglia per i funerali. Il servizio funebre è a cura dell’agenzia Bacchetta di Celano.