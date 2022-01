Il Liceo Benedetto Croce ottiene il prestigioso riconoscimento di Authorised Centre Cambridge

Avezzano. Settimana di grande soddisfazione per gli alunni e i docenti del Liceo Benedetto Croce.

Dopo 10 anni di lavoro continuo, puntuale e intenso giunge un riconoscimento molto prestigioso che viene concesso alle scuole che collaborano con il CAMBRIDGE ASSESSMENT FOR English da oltre 10 anni. Esso va a completare altri riconoscimenti ottenuti ultimamente dal Liceo. Il giorno 4 dicembre, infatti, 20 alunni dei tre indirizzi del Liceo hanno sostenuto, in collaborazione con la English School of L’Aquila, la certificazione che ne riconosce a livello internazionale la competenza nella lingua Inglese.