Il Liceo “Benedetto Croce” centro d’esame per le certificazioni linguistiche Dele

Avezzano. Il Diploma Dele (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) è la certificazione linguistica che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola. Viene rilasciata unicamente dall’Instituto Cervantes per conto del Ministero spagnolo della Pubblica Istruzione ed l’unico titolo ufficiale, con validità internazionale, sulla conoscenza di questa lingua. Costituisce pertanto un ottimo strumento di promozione personale in ambito accademico e professionale.

Esistono più di 1000 centri esaminatori in 100 Paesi del mondo, tra questi c’è anche il Liceo “Bendetto Croce” di Avezzano, divenuto centro d’esame nel 2011, unico riconosciuto della provincia di L’Aquila e uno dei 100 totali presenti in Italia. Per l’anno 2020 sono aperte le iscrizioni all’esame Dele della sessione di maggio.

Il calendario definito per la sessione di maggio 2020 è il seguente: la prova scritta i terrà il 15 e 16 maggio; la prova orale nella stessa settimana; le iscrizioni si potranno effettuare entro il 18 marzo. L’esame è sia scritto che orale e si articola in prove di comprensione, espressione ed interazione, secondo le indicazioni del Quadro Comune Europeo delle lingue, e si svolgerà lo stesso giorno in tutto il mondo secondo un rigido protocollo definito dall’Instituto Cervantes di Madrid.