Il liceo Bellisario di Avezzano si mette in mostra: tra esposizioni, open day e un anniversario speciale

Avezzano. Il liceo artistico “Bellisario” di Avezzano si mette in mostra. Due gli eventi per il mese di gennaio: l’open day della scuola e la mostra espositiva al centro commerciale I Marsi. L’open day si terrà in due giornate, quella del 18 e del 25 gennaio, dalle 15 alle 18, e sarà un’occasione per fare una full immersion nei corridoi più colorati che abbiate mai visto, per conoscere l’offerta formativa.

Grazie a laboratori dotati di attrezzature all’avanguardia, il liceo artistico di Avezzano fornisce agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Tra conoscenze e abilità, gli studenti a fine del quinquennio avranno maturato le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. All’interno del percorso scolastico, è possibile scegliere tra tre curriculum diversi: arti figurative e design. Il corso di design si articola in due specializzazioni: design della moda e design dei metalli e dell’oreficeria.

Sono proprio le varie creazioni artistiche effettuate dagli alunni la miglior presentazione della scuola, ed è per questo che è possibile, da oggi fino a giovedì 23, visitare l’esposizione al centro commerciale I Marsi. La mostra, intitolata “La casa della creatività”, rientra nelle tante iniziative del liceo per celebrare i suoi 50 anni di attività (1969-2019), tra tanti ragazzi realizzati, talentuosi e determinati.

Nell’ambito dell’esposizione, domenica, dalle 16.30, sarà possibile assistere all’esibizione dal vivo degli artisti, che impegnati nella dimostrazione di “arte condivisa” saranno a disposizione per rispondere alle domande curiose di grandi e piccini.