Il Lago dei Cigni e Dee Dee Bridgewater sul palco di Festiv’Alba 2018. Ecco tutte le informazioni

Alba Fucens. Atteso come uno tra gli appuntamenti più affascinanti della manifestazione, “Il Barbiere di Siviglia” ha entusiasmato il numeroso pubblico accorso ieri all’anfiteatro romano. Erano circa cinquecento, infatti, gli spettatori che hanno assistito alla rappresentazione della prestigiosa opera di Gioacchino Rossini, riproposta per intero in occasione del 150esimo anniversario dalla morte dell’autore pesarese. Ma le emozioni all’interno della splendida cornice archeologica marsicana non finiscono qui perchè saranno due gli spettacoli che questa settimana prenderanno vita all’interno della meravigliosa location abruzzese.

Martedì 31 luglio, a partire dalle 21.00, il compito di entusiasmare i sempre numerosi partecipanti alla rassegna ideata, organizzata e promossa da Harmonia Novissima, spetterà al prestigioso balletto russo di San Pietroburgo che si esibirà sulle note immortali de “Il Lago dei Cigni” di P. Tchaikowscky.

Venerdì 3 luglio, a partire dalle 21.00, calcherà il palco di Festiv’Alba Dee Dee Bridgewater, storica regina del jazz internazionale che allieterà i presenti con il suo nuovo tour dal titolo “Memphis, Yes..I’m ready”, per una serata all’insegna della grande musica a stelle e strisce.

Da segnalare, ancora una volta, la grande risposta del pubblico che ha letteralmente bruciato i biglietti a disposizione dal momento dell’apertura delle prevendite. Ad oggi, infatti, restano poche decine di ticket per entrambi gli spettacoli, pertanto l’invito rivolto agli amici di Festiv’Alba è quello di affrettarsi ad acquistarlo prima che vadano sold out. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di assistere a due show incredibilmente coinvolgenti e suggestivi.

Per informazioni e contatti:

Web – www.festivalba.it

Facebook – Festiv’Alba 2018

Telefono: 392.0482900