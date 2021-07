Il “Joe T Vannelli Live on Tour” approda a San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi. Joe T Vannelli è sinonimo di House Music. Da sempre protagonista nei club e nelle serate che hanno scritto momenti indimenticabili nella storia della House; da New York a Milano, da Riccione a Ibiza, da Sidney a Miami.

Dal 2020 arricchisce la sua carriera da dj e Producer con una nuova ed esaltante idea… A marzo 2020, in pieno lockdown, crea e dà vita al progetto “Joe T Vannelli Live on Tour”.

Con milioni di visualizzazioni esso diventa un must del live streaming settimanale su Facebook. Il Tour si sviluppa in tutta Italia al fine di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese.

Ogni giovedì, di settimana in settimana, all’ora del tramonto, l’artista si esibisce dal vivo, attraverso anche un live streaming, dai luoghi più belli e rappresentativi d’Italia.

Ebbene, dopo i successi ottenuti presso Venezia, il Duomo di Milano, il Castello Aragonese di Taranto, Portofino, Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, La Torre degli Sciri di Perugia, le Dolomiti e tante altre tappe, il “Joe T Vannelli Live on Tour” approderà anche in Abruzzo, a San Benedetto dei Marsi (AQ), ai piedi del portale dell’antica Cattedrale di Santa Sabina.

“La musica è l’unica arte che ti fa muovere” (Joe T Vannelli)