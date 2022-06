Il gruppo Sterpetti svela la nuova Alfa Romeo Tonale con un evento speciale

Tutto pronto in casa Sterpetti per l’atteso lancio della nuovissima Alfa Romeo Tonale. Sabato 11 giugno ci sarà un evento speciale dalle 17 con aperitivo e test drive dedicato al nuovo Suv della casa italiana. La Tonale sarà a disposizione dei potenziali acquirenti che potranno effettuare i consueti test drive per valutare al meglio la qualità del modello proposto da Alfa Romeo.

Senza dubbio, Tonale segna l’inizio di una nuova era perché il suv ibrido, 100% italiano, realizzato dal “Biscione” si presenta al suo pubblico in modo deciso e autorevole. Dotata di software avanzati, elettrificazione all’avanguardia e tecnologia innovativa, grazie alla sua architettura informatica di nuova generazione, Tonale offre una serie completa di innovazioni tecnologiche mai viste in precedenza. È la prima auto in assoluto ad adottare una certificazione blockchain Nft e vanta l’assistente vocale Amazon Alexa, permettendo di usufruire di servizi Amazon esclusivi e molto altro.

E poi un ecosistema di servizi digitali integrati, per garantire la migliore esperienza a bordo e non solo. Tutto ciò è associato, come sempre, alla peculiarità che contraddistingue la casa italiana, cioè un’esperienza di guida unica.

Per questo motivo Sterpetti presenta la nuova auto made in Italy (verrà costruita nello stabilimento di Pomigliano d’Arco) con un evento speciale che darà il via anche all’Alfa Romeo Tonal Open Padel Cup, previsto dal 20 al 26 giugno ad Avezzano (L’Aquila).



3