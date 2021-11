Il gruppo “Per Celano” chiama i cittadini al confronto, Ranalletta: “Elaboriamo un progetto su idee innovative”

Celano. “Un confronto aperto a tutti e soprattutto alle idee della cittadinanza”, questo è il preciso scopo dell’incontro organizzato dal gruppo “Per Celano” in calendario per venerdì 12 novembre alle 17.30 nella sala conferenze dell’Auditorium E. Fermi dove parteciperanno i consiglieri comunali e tutti i simpatizzanti e sostenitori.

“Idee e proposte nuove dunque, per una Celano degli anni prossimi da portare all’attenzione della città e delle altre forze politiche, amministrative e del volontariato, per la elaborazione di un unico progetto patrimonio di tutti”, è quanto afferma Gesualado Ranalletta che ha illustrando l’iniziativa: “Si partirà inevitabilmente dalla attuale situazione e dal particolare momento che vive la città, dove saranno evidenziate le diverse emergenze presenti a partire dalla situazione degli aggregati post sisma ormai da anni bloccati, alla critica situazione in cui versa il borgo di 8000, per il quale dopo la costituzione di una apposita commissione occorre ora non perdere altro tempo ed operare senza indugi, fino alla rielaborazione di una nuova area industriale per sfruttare al meglio gli incentivi a disposizione nei vari Piani Europei; inoltre sarà fatto il punto sulla convenzione con il Comune di Avezzano per la gestione della polizia municipale. Questi, ha concluso Ranalletta invitando alla più ampia partecipazione, solo alcuni degli argomenti che verranno trattati, perché le problematiche sotto esame non mancano ma è verso il futuro che occorre guardare con attenzione ed è ciò che l’assemblea intende fare chiamando all’appello quanti si vorranno rendere disponibili a dare il proprio contributo. Per questo l’appello sarà volto a raggiungere un numero consistente di persone disponibili per l’elaborazione di un progetto atto a creare una città nuova con proposte ed idee. Un obiettivo che si intende perseguire con una serie di incontri nel territorio proprio per raccogliere quante più idee e progetti possibili. Sarà dalla elaborazione di questi temi che usciranno le linee di sviluppo per far decollare la città”.

All’incontro prenderanno parte, oltre a Gesualdo Ranalletta, i consiglieri comunali del gruppo “Per Celano” e tutti i candidati alle scorse elezioni amministrative.