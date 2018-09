Il gruppo di Partecipazione Popolare ringrazia Paciotti: da parte sua grande impegno e passione

Avezzano. “Il gruppo di “Partecipazione Popolare” esprime un sentito ringraziamento al consigliere comunale Francesco Paciotti per l’impegno e la passione adottata in questo breve cammino fatto in sinergia con il nostro gruppo all’interno della maggioranza.

Le tante iniziative poste in essere dalla federazione civica di “Impegno civico” hanno caratterizzato non poco l’amministrazione De Angelis che si avvia verso una nuova stagione politico/amministrativa. Ci preme altresì augurare un buon lavoro al nuovo consigliere comunale Annalisa Cipollone certi che saprà interpretare al meglio, grazie alla straordinaria sensibilità mostrata, il ruolo conferitogli dagli elettori”.