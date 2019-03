Il gruppo consigliare del PD di Avezzano chiede all’amministrazione chiarimenti su presente e futuro del mercato cittadino

Avezzano. In relazione alla annosa querelle relativa allo spostamento del mercato cittadino, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Avezzano, in persona dei consiglieri Verdecchia e Di Berardino, ha inoltrato in data odierna un’interrogazione al Presidente del Consiglio comunale Cosimati affinché vengano invitati a riferire oralmente dinanzi all’assise avezzanese il Sindaco De Angelis e l’assessore alle attività produttive Silvagni con l’obiettivo di fare chiarezza al fine di misurare “il concreto interesse da parte dell’intera Amministrazione Comunale — Sindaco — Giunta — Consiglio Comunale —, a voler riportare il mercato del sabato nella sua sede originaria” riconsiderando eventuali variazioni all’attuale location designata, anche in considerazione del decremento del giro d’affari lamentato dagli ambulanti, scesi dai precedenti 146 agli attuali 135, indicato in “misura oscillante tra il 40% ed il 60%”.

I firmatari dell’interrogazione in oggetto intendono inoltre riscontrare se “sussiste allo stato una proposta alternativa” in caso di mancata volontà di ripristino dello status quo ante anche se, sottolineano, “in tutte le città italiane ed europee, le aree mercatali sono ubicate nei centri storici e giammai sono dislocate in aree poco appetibili dal punto di vista commerciale”.

L’area attualmente adibita, sita nella zona nord della città, porrebbe anche interrogativi sulla sussistenza degli standard di sicurezza e sulla presenza di sufficienti aree di parcheggio tanto “per le persone che intendano parteciparvi, che per i condomini presenti nelle varie abitazioni e per le numerose scuole presenti nell’area” con potenziali ed eventuali risvolti negativi sulla circolazione stradale. Completa la lista di quesiti che il PD avezzanese intenderà porre all’amministrazione cittadine la possibile problematica di natura, per così dire, climatica dell’attuale area mercantale “soprattutto nel periodo invernale a causa dei venti provenienti dalla parte nord — nord est della città”.