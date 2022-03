Il grido d’allarme della Misericordia di Celano: “Si moltiplicano le richieste ma il Comune ci ignora”

Celano. Pochi ma sempre attivi volontari. Pochi fondi, quasi nessuno. E servizi, soprattutto in pandemia, che vengono richiesti in continuazione dalla popolazione. Va in affanno la Misericordia di Celano, che oggi ha reso nota una lettera inviata al sindaco di Celano, Settimio Santilli, per chiedere attenzione da parte dell’amministrazione comunale, per un presidio essenziale che garantisce sicurezza per i cittadini del territorio.

La Misericordia, governata da Carlo Paris, ogni giorno si ritrova a fare i conti con decine di chiamate e anche per questo chiede un intervento al Comune affinché l’amministrazione si interessi di un’attività che conta all’attivo 24mila interventi ma finora praticamente “ignorata”.

La lettera: