Il “GRAZIE” della famiglia Dagna e di GrissItalia

Il giorno 25 luglio scorso è venuto a mancare il fondatore della storica azienda alimentare Il Buon Pane, ben nota nel Nord Italia, in particolare per la presenza degli stabilimenti produttivi di Alessandria, Oricola (AQ), Mombercelli (AT),

Prato Sesia (NO) ed Albissola (SV). La Famiglia ci tiene a rendere pubblici i suoi ringraziamenti e a dichiarare il forte attaccamento all’azienda che sarà ancora più vivo, dopo questa scomparsa.

“ Vorremmo ringraziare una ad una le persone che ci sono state vicine con la loro presenza in questo nostro difficile momento. Non potendolo fare personalmente ci affidiamo alle pagine di questo giornale per esprimere tutta la nostra gratitudine. Papà se n’è andato ma la nostra promessa è di continuare con responsabile impegno quanto da lui iniziato, certi di essere sostenuti in questo da tutte le persone che in tanti anni hanno contribuito, con il loro lavoro presso le nostre aziende, all’espandersi delle medesime.

La vostra affettuosa partecipazione per l’ultimo saluto a papà ci ha fatto capire che nella sua vita ha saputo dare più di quanto abbia chiesto, al di là di tutte le umane mancanze. Unitamente alla nostra mamma ed alle nostre famiglie…

Grazie, Grazie a Tutti.”

Fam. Dagna