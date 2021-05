Il Giro d’Italia e la Banca del Fucino: un sodalizio vincente per il rilancio del territorio abruzzese

Fatica, determinazione, sacrificio e una volontà ferrea di arrivare per primi al traguardo. Solo un ciclista che abbia dentro di sè questa disponibilità d’animo, al servizio di un naturale talento muscolare, può aspirare a trionfare in una tappa di montagna. Allo stesso modo, solo una banca che ha progettualità e volontà di tornare ad investire su un territorio, al servizio di una ritrovata solidità finanziaria, può creare valore, economico e sociale, per quel territorio. Ecco, allora, che il binomio Giro D’Italia-Banca del Fucino, assume quest’anno un senso particolare.

La storica banca con sede a Roma ha infatti sponsorizzato le tappe abruzzesi di uno dei più antichi e simbolici eventi sportivi del nostro Paese: il Giro D’Italia. Un segnale importante di valore e qualità, come una vera banca di territorio dovrebbe fare. Un’iniezione di energie positive di cui c’è tanto bisogno in questo contesto storico, in cui è particolarmente forte l’esigenza di un ritorno alla vita e alla normalità.

E cosa può esserci di più bello, vitale, energico, di un grande evento sportivo che si svolge all’aria aperta e che diventa importante veicolo anche di promozione turistica e territoriale?

Saranno ben tre, in questa edizione 2021, le tappe della gara ciclistica che partiranno dall’Abruzzo. Quella di Notaresco, il 14 maggio. Il tappone di montagna del 16, con partenza da Castel di Sangro e arrivo in quota a Rocca di Cambio/Campo Felice, tutta interna alla provincia dell’Aquila. E quella del 17, che dal capoluogo porterà gli atleti fuori regione, verso le grandi tappe alpine. La Banca del Fucino si è schierata a fianco dello sport e del rilancio territoriale con grande entusiasmo, dando un supporto concreto fondamentale all’iniziativa promossa e patrocinata dall’Assessorato allo Sport della Regione Abruzzo.

Come ha spiegato il Vicedirettore di Banca Fucino, Giacomo Vitale, nel saluto introduttivo della conferenza stampa svoltasi stamattina a Roma: «Questa iniziativa da seguito alle tante attività che stiamo già avviando nella regione Abruzzo, a sostegno di imprese, università, istituzioni. E’ la perfetta sintesi del ruolo che la nostra banca vuole interpretare: un evento piacevole, sportivo, popolare, di tradizione storica importante per tutto il Paese. Ecco, Banca del Fucino vuole tornare ad essere proprio questo! Una banca che finalmente ritorna nel suo territorio con l’obiettivo di creare valore con le donne e gli uomini che vivono in quel territorio».

A dare ancora maggior valore all’iniziativa, contribuisce poi la collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi, il grande e compianto campione di ciclismo scomparso nel 2017, investito da un furgone mentre si allenava. Una fondazione che si batte per accendere i riflettori sul fatto che tanta bellezza, quella dei luoghi, delle comunità locali, dei panorami, non serve a nulla se non c’è l’adeguata sicurezza stradale.

E siamo certi che se la politica regionale saprà promovere i necessari investimenti infrastrutturali per lo sport in sicurezza, e se altri seguiranno l’esempio di Banca del Fucino, supportando e rilanciando le iniziative sociali, sportive e culturali sul territorio, la nostra bella regione potrà presto tornare a sorridere.