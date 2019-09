Il giro delle sette chiese in bici, domenica di benessere e preghiera nella parrocchia della Madonna del passo di Avezzano

Avezzano. Domenica si terrà la quindicesima edizione della passeggiata in bicicletta “giro delle sette chiese” organizzata dall’associazione culturale parrocchia Madonna del Passo.

La manifestazione segna l’inizio delle attività pastorali della parrocchia ed è aperta a tutti, dai bambini del catechismo alle loro famiglie, ma anche a chiunque altro voglia partecipare. La passeggiata in bicicletta, assolutamente non competitiva, toccherà le sette chiese di Avezzano. Il ritrovo è alle ore 8 nel piazzale davanti alla chiesa della Madonna del passo, dove si terranno le iscrizioni dei partecipanti. Alle 9 inizierà la passeggiata lungo le vie della città. Alle 10.30 si rientrerà per la santa messa che per l’occasione verrà celebrata in piazza, alle 11.30 verrà consegnato un pacco ristoro e alle 12 ci sarà l’estrazione della lotteria di beneficenza.