Il giornalista Talamo chiude oggi la rassegna letteraria del Tagliacozzo festival

Tagliacozzo. Cala definitivamente il sipario sulla 38^ edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate. Dopo lo straordinario concerto di chiusura de “Il Volo” in Piazza Obelisco lo scorso lunedì 22 agosto, oggi pomeriggio alle 18, ultimo appuntamento anche con la rassegna letteraria nel Cortile d’Arme di Palazzo Ducale. Sergio Talamo, giornalista professionista e docente, Direttore di Formez Pa, sarà protagonista nel salotto culturale insieme a Zaira

BelFiore, comunicatrice e divulgatrice culturale e a Raffaele Castiglione Morelli, curatore della rassegna, per la presentazione del libro: “Nuovo Manuale di Comunicazione Pubblica”, scritto da Sergio Talamo e Roberto Zarriello, con le prefazioni di Mario Morcellini e Gianni Letta.

Un volume prezioso che nasce dall’esperienza sul campo di 37 professionisti che qui condividono teorie, tecniche e strumenti utilizzati e da utilizzare per portare la PA a comunicare con trasparenza ed efficacia con i propri pubblici: dal cittadino in primis alle altre istituzioni.

Per dirla con le parole del Sottosegretario Gianni Letta, “Casa comune e Istituzioni sono chiamate a considerare la comunicazione digitale (e chi vi opera) non già come qualcosa di marginale rispetto alla sostanza dell’azione di governo e dei servizi elargiti dalla Pubblica Amministrazione, ma come parte strutturale del corpo democratico”.

“Siamo in una fase delicata quanto decisiva della vita del nostro Paese, e la comunicazione pubblica gioca un ruolo tutt’altro che di secondo piano”, afferma Sergio Talamo, dirigente di Formez PA (direttore dell’Area Comunicazione Istituzionale e Relazioni con la PA) e docente di Comunicazione Pubblica presso le Università di Messina, Cassino e presso il Master in “Comunicazione e Marketing Politico e Istituzionale” della Luiss Guido Carli di Roma. Tra i fondatori di PA Social, Talamo è considerato uno dei riferimenti della Comunicazione pubblica digitale, anche in

considerazione del suo ruolo di promotore della riforma della legge 150 del 2000. Con Talamo si chiude il cerchio delle presentazioni dei libri che hanno reso viva questa rassegna letteraria curata dal giornalista Raffaele Castiglione Morelli all’interno del cartellone del TagliacozzoFestival, diretto da Jacopo Sipari di Pescasseroli. 25 appuntamenti quotidiani che hanno accompagnato il pubblico iniziate lo scorso 30 luglio con la prima presentazione di Federico Palmaroli, alias Le più belle frasi di Osho. Interessi eterogenei e variegati, dalla politica allo spettacolo, dalla passione per la natura, la montagna e il territorio a quella per la storia, la cultura e la geografia. Spazio dalle penne giovani alle più esperte per entrare nel cuore del pubblico che ogni pomeriggio, anche con il maltempo, ha partecipato a questi importanti appuntamenti che l’amministrazione del sindaco Vincenzo Giovagnorio ha voluto fortemente come branchia del Festival. Al termine della presentazione, si svolgeranno i saluti conclusivi degli organizzatori e del Sindaco della città di Tagliacozzo.