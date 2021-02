Il gioiello scudo: la creazione per la donna impavida, orgogliosa e senza paura

È il gioiello per una donna impavida, orgogliosa, che non ha paura di entrare nell’arena e di combattere per ciò che vuole. È il gioiello ispirato agli scudi corazza, alle chimere che vi erano disegnate e incise. Sì, ispirato… Perché è questo che fa un artista quando si cala nelle mani di un artigiano e di un maestro orafo. Si ispira e crea, arrivando a forgiare un’opera unica. Quello indossato dalla bellissima Gaia Giori è un gioiello che si ispira a gli scudi corazza , simboli di una civiltà forte, che sa cos’è il riscatto e che non ha incertezze. Sono i simboli che passano per la storia dei Marsi. Tra mistero, credenze, leggende e racconti popolari. Un nuovo gioiello, che ricorda proprio uno scudo, è stato realizzato dal maestro orafo Montaldi ed è stato indossato una donna che ricorda una guerriera. Dai caratteri decisi che custodisce una bellezza che il sole della Valle Roveto ha coltivato e che oggi aspetta… Dietro le sbarre… Per poi esplodere con la forza di un gladiatore che mira alla luce…



I rivenditori in Abruzzo dei gioielli I Love Abruzzo: È possibile acquistare i gioielli della linea I Love Abruzzo nella bottega in via Corradini ad Avezzano oppure nei rivenditori che ci sono attualmente sul territorio regionale: Gioielleria Cappelli (Te) Gioielleria Leo Francia (Te) Gioielleria Pallini & figli Penna S. Andrea (Te) Gioielleria Costantini Giulianova (Te) Cristina Gioielli Francavilla al Mare (Ch) La Bottega dell’Oro Giuliano T. (Ch) Adamoli (Pe) Museo “Fondazione Genti d’abruzzo” (Pe) Punto vendita Montaldi Pescasseroli (Aq)

Il sito con l’e commerce www.iloveabruzzo.eu

I gioielli della collezione I Love Abruzzo sono disponibili anche on line. Il maestro Montaldi, investendo in un nuovo e ambizioso progetto di comunicazione e marketing, ha avviato anche un sito internet dove è attivo l’e commerce.

Sul sito si possono trovare tutti i ciondoli, i bracciali e gli altri gioielli, corredati da una descrizione, dai prezzi e con tutti gli sconti del momento.

Bastano pochi click per caricare il carrello, si paga comodamente e in modo sicuro on

line e il tutto arriva a casa. Il sito: https://iloveabruzzo.eu/

Info e prezzi 348 7413034 (anche whatsapp) oppure 0863 26560.

