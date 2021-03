Il gioco degli alberi da frutta: rosso vermiglio della ciliegia o la susina coscia di monaca?

Giornate da trascorrere necessariamente in casa … o comunque non ambienti affollati. Si potrebbe approfittare per passare più tempo con i bambini. E magari fare con loro cose che non hanno mai fatto: avvicinarli alla vita a contatto con la natura, piantare con loro una piantina oppure scegliere un alberello da frutta e piantumarlo in giardino.

Ci avete mai pensato?

A volte per fare felici i bambini ci vuole così poco ma lo stress che troppo spesso invade le nostre giornate non ci fa scegliere le attività giuste. Che invece potrebbero rivelarsi proprio quelle più rasserenanti: piccole cure per la mente… E per l’anima.

Lo staff di Santilli Vivai a Celano è a disposizione dei clienti ogni giorno, per consigliare, informare e dare qualche dritta su come e dove mettere gli alberi da frutta.

Fino a maggio sarà possibile piantumare gli alberelli e il vivaio ha un’area intera dove si può scegliere tra duemila piante.

Chiaramente a scegliere alla fine saranno sempre i bambini, magari attirati dal colore sgargiante delle ciliegie “rosso vermiglio intenso” o dal nome singolare delle susine: ce n’è un tipo ad esempio che si chiama “Coscia di monaca”. Lo sapevate? I frutti sono adatti sia al consumo fresco che per le confetture.

Melo, pero, pesco, albicocco, mandorlo… Quale sceglierete?



Santilli Vivai è a Celano, in provincia dell’Aquila

Via Tiburtina Valeria Km. 125, 300 (solo a qualche chilometri dall’uscita autostradale Aielli-Celano)

Previste anche consegne a domicilio.

Telefono: 0863 793286

#advertising