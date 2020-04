Il gelato del Duomo arriva a casa tua, da oggi attivo ad Avezzano servizio di consegna a domicilio

Chiudete gli occhi e immaginate di poter gustare un golosissimo gelato sul divano di casa vostra. Magari mentre leggete un libro o guardate la tv. Senza uscire ma ordinandolo da seduti tramite un click. Non stiamo solo fantasticando ma parliamo di ciò che potrete sperimentare personalmente grazie all’attivazione del nuovo servizio di delivery della Gelateria Duomo.

In seguito allo scoppio del Coronavirus, una delle più note gelaterie abruzzesi, nonché l’unica in regione ad aver ricevuto – per ben due anni consecutivi – il massimo riconoscimento dei “Tre Coni” nella guida del Gambero Rosso, ha ridisegnato l’organizzazione dell’attività per far sentire la propria presenza ai clienti delle città dell’Aquila e di Avezzano.

E’ sempre stato questo il periodo dell’anno in cui la freschezza e gustosità del gelato hanno richiamato l’attenzione dei cittadini. E anche se la situazione attuale risulta essere particolarmente complessa, non si farà ugualmente a meno della genuinità e bontà di questo dolce. E’ già partito da un po’ di tempo il servizio di consegna a domicilio di gelato nel Comune dell’Aquila. Ma sapete qual è la novità? Da oggi sarà disponibile anche sul territorio avezzanese!

“Abbiamo organizzato il lavoro”, ci ha raccontato il maestro del gelato della Gelateria Duomo Francesco Dioletta, “in modo tale da garantire un livello di sicurezza che permettesse lo svolgimento delle consegne nel rispetto delle norme igienico-sanitarie emanate dal Governo. Oltre alla sanificazione dei mezzi con i quali ci spostiamo e l’utilizzo di guanti e mascherine prediligiamo il pagamento con carta su piattaforma PayPal per ridurre eventuali contatti. Ma al tempo stesso lo scopo del nostro team – composto da me e i figli che mi accompagnano in questa nuova avventura – è quello di rimanere al fianco dei nostri clienti anche in situazioni di difficoltà”.

“D’altronde”, ha continuato Francesco, “con i cittadini di entrambi i punti vendita con il passare del tempo si è creato un rapporto di fiducia. Il perché è semplice: abbiamo sempre puntato sulla trasparenza. La mia passione la metto in ogni gusto di gelato che produciamo. Pochi ingredienti ma di assoluta qualità! Quando vedo mio figlio mangiare il gelato, sono contento perché so che ogni singolo prodotto utilizzato all’interno è genuino”.

Ti è venuta l’acquolina in bocca? Se hai voglia di gelato non ti resta che scrivere al numero 392 4633946. La consegna ad Avezzano verrà effettuata solo il venerdì. Puoi ordinare tutta la settimana fino a giovedì.

Guarda il video: