Il Gambero Rosso incorona l’osteria Mammaròssa e lo chef Franco Franciosi

Avezzano. La “grande resilienza” è il motto scelto da il Gambero Rosso per la guida ai ristoranti d’Italia 2021.

L’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle è stato sicuramente difficile per chi opera nel settore della ristorazione. In tanti si sono reinventati e hanno cercato di portare avanti un servizio sia per l’interesse della loro attività, sia per i loro clienti.

Per questo la Guida 2021 ha sicuramente un sapore diverso. Nella presentazione ufficiale di oggi c’è stata per la Marsica una grande soddisfazione. L’osteria Mammaròssa di Avezzano è stata premiata per il miglior rapporto qualità-prezzo premio Ferzo Wines.

Una grande soddisfazione per lo chef Franco Franciosi che da anni insieme alla sorella Daniela, a Francesco D’Alessandro e tutto il suo staff, porta avanti una continua ricerca attraverso lo studio dei piatti della tradizione che poi vengono riproposti sulla tavola di Mammaròssa grazie a una “frizzante reinterpretazione” dello chef.

A Franciosi, che per il momento è fermo a causa dell’emergenza coronavirus come tanti suoi colleghi, va l’augurio di poter tornare presto a raccontare l’Abruzzo sulla sua tavola. Il Gambero rosso ha premiato anche molti altri chef abruzzesi, come raccontato da AbruzzoLive.