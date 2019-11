Il Galilei di Avezzano al primo posto tra gli istituti tecnici abruzzesi, per Endoscopio è una scuola attenta alla formazione degli studenti

Avezzano. L’Istituto “Galileo Galilei” di Avezzano è al primo posto fra gli istituti tecnici di ogni indirizzo della provincia dell’Aquila. È quanto emerso dalla ricerca di Endoscopio, giunta alla sua sesta edizione, che offre informazioni oggettive e comparabili sulla qualità dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tutta Italia. I dati, relativi all’edizione 2019/2020, sono disponibili sul sito internet della Fondazione Agnelli (https://eduscopio.it). In questa edizione, l’istituto avezzanese “G. Galilei” ha confermato un posizionamento di tutto rilievo nel panorama degli istituti tecnici abruzzesi, posizionandosi al primo posto in regione fra gli istituti tecnici economici per indice F.G.A. e fra i primissimi istituti tecnici tecnologici e conquistando, comunque, il podio più alto fra gli istituti tecnici di ogni indirizzo nella provincia dell’Aquila.

Eduscopio misura l’efficacia educativa di una scuola di secondo grado guardando agli esiti universitari e occupazionali di chi l’ha frequentata, concentrandosi sulle scuole per le quali la missione fondamentale è fornire buone basi per gli studi universitari. Tale efficacia è sintetizzata nell’indice F.G.A., che mette insieme la media dei voti e i crediti universitari ottenuti nel primo anno di corso, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori. Sul portale è possibile trovare profili, scelte ed esiti dei diplomati delle scuole superiori che hanno proseguito con gli studi universitari, informazioni utili a riflettere sulla capacità educativa e di orientamento della scuola, anche confrontandola con gli istituti che nello stesso territorio propongono percorsi di studio analoghi.

L’analisi si basa sugli esiti al primo anno di università per diverse ragioni e fattori: all’università bisogna partire col piede giusto, chi abbandona il corso di studi ha quasi sempre un libretto esami vuoto al primo anno, una buona scuola favorisce innanzitutto un migliore impatto con l’università, dopo il primo anno, il successo negli studi risente via via meno dell’influenza delle scuole di provenienza e i corsi di laurea hanno diverse articolazioni e durate.

Il “G. Galilei” rinsalda, con questi risultati, il suo ruolo di scuola attenta al successo formativo degli studenti e alla funzione, giocata in modo sempre più esplicito ed efficace, di animazione e promozione culturale ad ampio raggio. Il rinnovato riconoscimento della Fondazione Agnelli attira l’attenzione sulla qualità dell’istruzione tecnica nel territorio marsicano e continua a premiare l’impegno e la serietà di un corpo docente consapevole e aperto, impegnato nel proprio mandato di propulsione del progresso culturale e professionale dei ragazzi affidati alle sue cure.