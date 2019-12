Il Gal Marsica ha un nuovo consiglio d’amministrazione, Lucilla Lilli nuova presidente: clima di fiducia e collaborazione

Avezzano. Si è svolta ieri sera l’assemblea dei soci del Gal Marsica chiamata ad un passaggio importante: eleggere il consiglio d’amministrazione che attuerà il PSL “La Terra dei M@rsi”, finanziato dalla Regione Abruzzo grazie all’impegno dei precedenti Consigli d’Amministrazione . L’assemblea, affollatissima come non mai, tenutasi nella nuova sede di via XX Settembre, nel palazzo della Provincia appositamente ristrutturata dal GAL, ha visto la partecipazione di oltre il 95% del capitale sociale in un clima di totale concordia e di grande collaborazione tra i soci. E’ stato il Presidente uscente Carlo Rossi a aprire la seduta ed a ripercorrere le tappe che hanno portato fino ad oggi il GAL Marsica. Nel documento finale, approvato all’unanimità, non sono mancati i ringraziamenti a tutti coloro che hanno oggi messo in condizione il GAL Marsica di poter procedere speditamente all’attuazione del PSL “La Terra dei M@rsi” passando il testimone al nuovo CdA. Si è quindi proceduto doverosamente a tributare il giusto ringraziamento al consiglio d’amministrazione presieduto da Rocco Di Micco, in carica fino al 2017, che ha condotto la fase dell’elaborazione del PSL, con conseguente risposta al bando ed ammissione al finanziamento, al consiglio d’amministrazione presieduto da Carlo Rossi, in carica fino ad oggi, che ha sottoscritto la convenzione ed ha eseguito ogni passaggio per arrivare all’attuazione, compresa la delicata fase della ricapitalizzazione della società e alla struttura tecnica, diretta da Giuseppe Paris, che, con meticolosità, competenza e professionalità, è stata in grado di superare ogni problematica e di districarsi alla perfezione tra le complesse procedure regionali.

L’Assemblea inoltre, con riferimento ad un articolo di stampa comparso giorni fa che parlava di disaccordi societari, ha smentito con fermezza tale articolo poichè la società opera da 3 anni con il consenso e la collaborazione totale dei soci che, oggi, sempre all’unanimità, decidono di eleggere una nuova governance. Dunque il voto di oggi dimostra la compattezza della società ed è la migliore e più concreta risposta da dare al territorio. La smentita viene fatta solo per dovere di cronaca giacchè non è diretta ai soci del GAL i quali non hanno mai avuto tra loro contrasti di alcun genere ma solo attiva e onesta collaborazione. Il nuovo consiglio d’amministrazione del Gal Marsica è formato da Sabrina Degni, Roberto Di Salvatore, Stefano Fabrizi, Marcello Gallese, Nino Garofali, Fernando Gemini, Sara Laconi, Lucilla Lilli, Aldo Nardi ed Ermanno Natalini. Sempre approvata all’unanimità è stata proposta Lucilla Lilli quale nuovo presidente.

Per la prima volta due donne dunque alla guida dei due GAL della Provincia Aquilana GAL Marsica e GAL Gran Sasso Velino. I Consiglieri eletti, tutti presenti, hanno accettato l’incarico in sede assembleare. Ha preso subito la parola Lucilla Lilli che ha ovviamente ringraziato, anche a nome del nuovo consiglio, tutti i soci che unanimemente, per alzata di mano ma anche per acclamazione, hanno scelto questa nuova governance.

“Sentiamo ora una grande responsabilità”, ha dichiarato la neo presidente, “di fronte alla società ma soprattutto di fronte al nostro territorio. Ci metteremo subito al lavoro garantendo fin d’ora che ogni euro sarà ben speso per lo sviluppo e la crescita della Marsica. Durante le feste studieremo, per chi è nuovo consigliere, il PSL per farci trovare pronti con l’inizio del nuovo anno. Sento attorno”, ha concluso la Lilli, “un clima di grande fiducia, di collaborazione e di compattezza nella società che ci entusiasma e ci sprona a dare il massimo. Un ringraziamento a tutti ed al lavoro.” L’assemblea tutta ha augurato al nuovo Consiglio buon lavoro nell’interesse della società e dello sviluppo del territorio.