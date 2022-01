Il Gal Marsica esprime cordoglio per Mario Sbardella, Lilli: “Perdita umana e professionale inestimabile”

Avezzano. Il Gal Marsica esprime cordoglio per la scomparsa di Mario Sbardella. La presidente Lucilla Lilli, il Consiglio d’amministrazione, la struttura tecnica, i dipendenti, l’ufficio comunicazione e tutti gli ottantatre soci si stringono bensì attorno alla famiglia e si associano a tanti. Numerosi i messaggi diffusi dopo la triste notizia. In una nota si legge: “Mario era stato collaboratore del Gal Marsica già molto tempo fa ed è sempre stato vicino al Gal seguendone sempre con interesse ed attenzione le iniziative, anzi sollecitava ed incitava spesso il Gal ad andare avanti nell’azione di sviluppo, ad esempio, dopo la Fiera dei Marsi, da lui particolarmente apprezzata e nella promozione della quale aveva dato un importante contributo, non smetteva mai di ripetere che occorreva insistere con successive edizioni. Era uno di quelli che si incarnava nello sviluppo territoriale del territorio e per questo era vicino al Gal, che è l’agenzia di sviluppo territoriale per antonomasia e che lui frequentava bene da oltre venti anni. Mario non era quindi solo un giornalista, un ‘direttore operaio’ come amava definirsi, ma uno stratega della penna e della parola che sapeva dare quel consiglio in più e che sapeva anche, spesso, indirizzare il suo modo arguto, ironico, intuitivo, sornione e pungente di scrivere”. Nella dichiarazione di Lucilla Lilli si sottolinea il forte dolore: “Tutta la Marsica perde oggi uno dei suoi figli migliori, un vero Marso che credeva fortemente nello sviluppo territoriale profondendovi la sua professionalità ma ancor più la sua passione in un lavoro molto spesso, quasi sempre, di assoluto volontariato. Lo vorremo ricordare sempre così. Riuniremo presto il CdA per valutare iniziative in tal senso”. “Si dice sempre che nessuno è insostituibile, ma il territorio ha perso veramente tanto, caro Mario, andremo avanti anche per te”. Queste le toccanti parole dagli amici del Gal Marsica.