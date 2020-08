Il futuro dei servizi postali passa dalla digitalizzazione

Code addio: la posta si invia in pochi click da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario. La digitalizzazione dei servizi ha reso più comodo spedire lettere e raccomandate online a un destinatario o a destinatari multipli.

I servizi digitali in ambito postale sono una comodità, non lo si può negare. Spedire la posta direttamente da casa o dall’ufficio, evitando le interminabili file agli uffici postali, consente di risparmiare tempo prezioso da dedicare al lavoro, al relax o, perché no, al divertimento. Al giorno d’oggi l’implementazione di soluzioni innovative e digitali è un processo fondamentale per semplificare i servizi offerti ai cittadini e agli utenti, inclusi quelli più tradizionali. Un esempio virtuoso è rappresentato da UfficioPostale.com, la piattaforma web che offre servizi di poste online rapidi e sicuri su tutto il territorio nazionale.

Accedendo al sito è possibile inviare lettere semplici, posta prioritaria, posta prioritaria tracciabile e raccomandate online con o senza ricevuta di ritorno e con pieno valore legale, a uno o più destinatari (per un massimo di 200). Chi desidera inviare in tutta comodità la propria corrispondenza in pochi click e nel giro di una manciata di secondi, è sufficiente che disponga di una connessione Internet e di un computer, di un tablet o perfino di uno smartphone. I tempi di consegna possono variare da 4 a 5 giorni lavorativi per le raccomandate e da 1 a 4 giorni lavorativi per la posta prioritaria. La posta ordinaria viene invece generalmente consegnata nel giro di 4/6 giorni successivi all’effettiva presa in carico dell’ordine.

Tramite la piattaforma, inoltre, è possibile comporre e inviare telegrammi online con consegna entro un giorno lavorativo, con il vantaggio di selezionare la data preferita per la spedizione. Come un vero e proprio ufficio postale, il portale offre servizi anche alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, come l’invio di pubblicità aziendale in busta a doppia finestra, lettere di vendita e messaggi promozionali in bianco e nero o a colori.

Per finalizzare l’acquisto si può utilizzare uno dei tanti sistemi di pagamento elettronico disponibili, scegliendo tra carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Discover), Postepay, PayPal, bonifico bancario o semplice ricarica. Una volta concluse le operazioni di acquisto, i contenuti verranno stampati su foglio A4, ripiegati, imbustati, affrancati a norma di legge e consegnati al destinatario o ai destinatari indicati. I servizi offerti da UfficioPostale.com sono attivi 24 ore su 24, svincolando gli utenti dall’obbligo di attenersi agli orari di apertura della Posta tradizionale.