Il Futsal nazionale sbarca nella Marsica, a Celano importante vetrina per tutti i giovani talenti del calcio

Celano. Come preannunciato nei giorni scorsi la neonata società di Calcio a 5 Futsal Celano, ha stipulato un contratto di affiliazione per il settore giovanile con il Latina C5, società che milita nella massima serie di calcio a 5 italiana. Il Presidente Giovanni D’Alessandro, che ha creduto sin dal primo istante al nuovo progetto, esprime piena soddisfazione per l’accordo raggiunto in quanto lo spirito che anima la Futsal Celano è quello di poter dare un opportunità a tutti i giovani che vogliano avvicinarsi a questo sport. Fautori dell’iniziativa sono stati il Vice Presidente Mario Colantoni ed il Responsabile Tecnico della Scuola di Futsal Mister Piero Ianni. Il programma annuale prevede una serie di visite da parte dello staff tecnico del Latina mirate alla formazione degli istruttori del Celano affinché possano essere in grado di insegnare al meglio questa fantastica disciplina. Durante i clínic annuali ci saranno interessanti momenti di incontro dove oltre agli istruttori saranno coinvolti anche i ragazzi della scuola calcio che così potranno apprendere tutti i sistemi di allenamento e di formazione di una squadra di serie A. Nel corso dell’intera stagione sportiva, ci sarà la visita da parte anche di Mister Alfredo Paniccia allenatore della prima squadra del Latina C5, oltre che Responsabile dei Tecnici dello “Juventus Summer Camp” e del progetto FIGC denominato “Futsal in Soccer” insieme al collega Alessio Musti, progetto quest’ultimo che ha visto aderire diverse squadre di calcio di serie A e B come il Milan, il Bologna, il Torino, il Chievo Verona ed il Palermo. Il progetto sarà rivolto a tutto il settore giovanile e sarà un importante vetrina per tutti i giovani talenti Celanesi e Marsicani, infatti oltre alla formazione il programma di affiliazione prevede delle visite mirate da parte di osservatori in cerca di giovani talenti. Prima dell’inizio della stagione sportiva sarà organizzato un evento di presentazione dove saranno presenti oltre a Mister Paniccia anche altri personaggi di spicco del Futsal Nazionale. La società Futsal Celano ringrazia il Presidente del Latina C5 Gianluca La Starza per la fiducia accordata.

