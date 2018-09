Il fumettista Zerocalcare farà tappa il 20 ottobre al Bookstore della Mondadori di Avezzano

Avezzano. Zerocalcare farà tappa ad Avezzano, il prossimo 20 ottobre, presso il nuovo Bookstore della Mondadori. Il fumettista di successo Michele Rech, conosciuto al pubblico come Zerocalcare, sarà ad Avezzano per presentare i suoi disegni, le sue opere e per farsi conoscere dal pubblico marsicano.

Il nome d’arte “Zerocalcare” nasce quando, dovendo scegliersi un nickname per partecipare ad una discussione su web, Michele Rech si ispirò al refrain dello spot televisivo un prodotto anti-calcare che stava andando in onda in quel momento. Il fumettista aderisce allo stile di vita dello straight edge, derivante dall’hardcore punk, che prevede l’astinenza da tabacco, droghe e alcool. Vincitore di numerosi premi, tra cui il Lucca Comics nel 2011, l’artista originario di Arezzo avvia nello stesso anno zerocalcare.it, un blog a fumetti in cui pubblica brevi racconti a sfondo autobiografico. Un blog apprezzatissimo che, nel giro di poco tempo, vanta le visite di migliaia di lettori. Il suo blog rappresenta uno dei pochi esempi in Italia di “blog dei fumetti”, genere fiorente in Francia, ma quasi sconosciuto in Italia. Nel settembre del 2012 il blog vince il premio Macchianera Award 2012 come “Miglior disegnatore Vignettista”. Nell’ottobre 2012 pubblica il suo secondo albo a fumetti, dal titolo Un polpo alla gola. Le prime due tirature, ben 12.000 copie, sono andate esaurite in prevendita e in totale i lavori di Zerocalcare hanno superato le 40.000 copie vendute. Nel maggio del 2017 sono state vendute circa 690 mila copie dei suoi libri. Ora il fumettista è pronto a firmare le copie dei suoi libri ai tanti fan marsicani.

Tags: