Il floorball approda ad Avezzano, atlete della nazionale in città in vista del mondiale in Estonia

Avezzano. Il floorball approda ad Avezzano e le nazionali femminili seniores e under 19 arrivano in città per le selezioni decisive per la qualificazione al mondiale Under 19.

Questa mattina si è tenuta, al Comune di Avezzano, la conferenza stampa alla presenza di Sonia Sorgi, rappresentante della Floorball Marsica Team, Simone Baratin, coach della nazionale femminile seniores, Dario Falchi, allenatore della nazionale femminile Under 19, Tonino Lorusso, allenatore Floorball Marsica Team, l’assessore allo sport del Comune, Lorenzo De Cesare e Armando Floris, che ha introdotto l’iniziativa.

Una settimana in cui la città, nella palestra di via Bolzano, ospiterà gli allenamenti e le selezioni delle atlete e valuterà l’inserimento delle giocatrici del posto per la nazionale, che giocherà a Talin contro Austria, Ungheria e Danimarca.

Allenamento a porte chiuse, per via dell’emergenza covid, fino al 7 agosto e poi l’incontro aperto al pubblico nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria nella palestra di via Pereto.

Per Lorenzo De Cesare, assessore allo Sport, “è un onore per la città di Avezzano ospitare questo evento. Nella speranza che la Marsica porti fortuna alle ragazze della nazionale in vista della qualificazione ai mondiali”, ha detto, “speriamo di poter vedere qualche nostra concittadina con la maglia sportiva”.

“Abbiamo conosciuto il floorball da poco e stiamo crescendo sempre di più”, ha detto Lorusso, ” un impegno che ci spinge a dare il massimo con l’obiettivo di farlo conoscere sempre di più sul territorio marsicano”.

Baratin ha illustrato davanti alla stampa quello che accadrà ad Avezzano. “Sarà una settimana importante per preparare appuntamenti altrettanto importanti”, ha sottolineato, “vi sarà anche una selezione delle atlete che parteciperanno ai mondiali. Ci alleneremo intensamente per portare a casa risultati prestigiosi e abbiamo la fortuna di avere a disposizione delle strutture sportive così prestigiose. Il floorball è uno sport che sta crescendo, giovane e autofinanziato, speriamo di trovare sempre più atlete per competere a livello internazionale.Il nostro team lotterà per fare cose importanti mettendoci cuore e gioia”.

Per l’allenatore Falchi la scelta della Marsica e di Avezzano è dettata dal cuore e dalla grande accoglienza degli abruzzesi. “Abbiamo lavorato per fare crescere il floorball ad Avezzano”, ha spiegato, “dove c’è una bella squadra femminile. Sono estremamente felice di rappresentare la mia nazione, l’Italia, con una under 19. Portiamo avanti sia le ragazze più piccole che quelle più grandi. Ci alleneremo duramente per entrare poi, a settembre, tra le prime 16 nazioni al mondo”.