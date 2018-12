Il fisico avezzanese Stroppa sbarca in Cina: successo per la sua scuola di perfezionamento

Avezzano. Grande successo per la scuola di perfezionamento in fisica teorica della materia: “International Workshop on Density Functional Theory First Principles Simulations in Materials Science” tenutasi presso la Shanghai University dal 18 al 22 Novembre 2018.

La scuola è stata organizzata dal Dr. Alessandro Stroppa, cittadino avezzanese, fisico del CNR e docente presso l’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con il Prof. Wei Ren della Shanghai University (SHU) ed International Center for Quantum Molecular Structures (ICQMS).

“Continuiamo l’organizzazione di scuole rivolte a giovani ricercatori in fisica teorica della materia condensata, in collaborazione con importanti centri di ricerca cinesi. Ho promosso l’idea di realizzare una serie di eventi tematici presso la Shanghai University nel 2017 organizzando, per la prima volta a Shanghai, una scuola in teoria della simmetria applicata alla fisica dei materiali. Quest’anno abbiamo approfondito lo studio delle proprietà ottiche dei materiali attraverso l’uso di software scientifici molto complessi con l’utilizzo di supercomputer in architettura parallela, i.e. calcolo ad elevate prestazioni, High Performance Computing.

Abbiamo invitato scienziati di fama mondiale provenienti da importanti centri di ricerca europei, statunitensi e cinesi, quali per esempio, Fritz Haber Institute-Max Planck Society-Germania, Humboldt University di Berlino, Duke University (USA), Ecole Polytechnique (Parigi), McGill University (Canada), Peking University (Cina), Institute of Physics-Chinese Academy of Science (Pechino), Beijing Institute of Technology (Pechino) e altri ancora.

Hanno partecipato circa 80 studenti, provenienti da prestigiosi centri di ricerca cinesi. La scuola prevedeva lezioni frontali ed esercitazioni pomeridiane al computer. Una intensa attività didattica che proseguiva anche dopo cena a testimoniare l’entusiasmo da parte dei giovani ricercatori.

Stiamo già organizzando la prossima scuola a Shanghai in collaborazione con l’Università di Bilbao e con la prestigiosa Princeton University (USA). La scuola riguarderà l’affascinante connubio tra teoria della simmetria e topologia nella struttura elettronica di materiali di ultima generazione.

Queste scuole internazionali hanno lo scopo di formare giovani ricercatori promuovendo progetti di ricerca da sviluppare in collaborazione con l’istituto SPIN del CNR presso l’Università degli Studi dell’Aquila sotto la mia supervisione scientifica.”