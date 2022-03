Capistrello. Domenica 27 marzo 2022 si svolge a Roma la ventisettesima edizione della Maratona di Roma.

“La maratona più bella al mondo che vede come palcoscenico la Capitale in tutta la sua eterna bellezza nel percorso delle meraviglie”, fa sapere Danilo Murzilli, fisarmonicista marsicano, “partendo dai Fori Imperiali, passando davanti al Vittoriano, a piazza Venezia, si passa davanti a Circo Massimo, si costeggia il Lungotevere e si arriva a Castel Sant’Angelo; ci si inoltra poi in viale della Conciliazione e si passa davanti alla Basilica di San Pietro. Si coseteggiano poi il Foro Italico e la Moschea, ci si inoltra per piazza del Popolo e piazza di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei Monti, si arriva a piazza Navona e si percorre via del Corso. Un percorso di 42,195 chilometri tra le meraviglie di Roma”.

Murzilli sarà ospite tra i vari artisti che si esibiranno al Circo Massimo con l’Associazione Argos.