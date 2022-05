Il fisarmonicista marsicano Danilo Murzilli nella band di Stefano Masciarelli

Capistrello. Stefano Masciarelli, artista a 360°, attore, musicista, presentatore, volto noto per i numerosi ruoli interpretati in alcuni film comici e varie fiction, per i personaggi di cartoon doppiati e per le apparizioni comiche in varie trasmissioni televisive. La svolta per lui arriva quando, a suo dire, notò un annuncio di Canale 5, in Viale Libia, in cui si comunicava la ricerca da parte della rete televisiva di un comico capace di imitare la voce di Gianni Agnelli. Dopo 15 giorni fu riconvocato e messo sotto contratto da Terzoli e Vaime. La consacrazione nel mondo dello spettacolo arrivò grazie alla trasmissione della Dandini Avanzi e successivamente con Tunnel nel 1993.

Un anno dopo partecipò alla trasmissione di Rai 1 Domenica in (stagioni 1994 e 1995), tornando poi nelle edizioni 2002 e 2003 con Mara Venier e nel 2015-16 sotto la direzione artistica di Maurizio Costanzo e la conduzione di Paola Perego. È stato testimonial nel 1995 della Pernigotti e nel 1998 della maionese Kraft, mentre nel 2008 compare in una pubblicità di pillole dimagranti in cui mostra i presunti effetti del prodotto, e interpreta l’ispettore Sergio Lorenzi in Donna detective. Nel 2015 compare in due promo e in una puntata della web serie Romanzo. Masciarelli è anche un bravo ballerino come dimostra nel programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci e nel musical “La febbre del sabato sera”.

Ora il maestro Danilo Murzilli, fisarmonicista riconosciuto nel panorama internazionale, di origine marsicana, entra a far parte della sua band.